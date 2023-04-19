Antalya'da örtüye sarılı kadın maketi korkuttu Polisin ceset şüphesi üzerine inceleme yaptığı 1 metre uzunluğunda, örtüye sarılı ve üzeri bantla kaplanmış cismin, kadın maketi olduğu anlaşıldı.

DHA Turizm kenti Antalya’da hava sıcaklıkları yükseldi, belediye ekipleri de ağaçlar susuz kalmasın diye hummalı bir çalışmaya girişti. Bugün Kepez’deki Alparslan Türkeş Bulvarı’nın tepesinde bulunan ağaçları sulamaya giden belediye ekipleri, dehşete düşüren bir durumla karşı karşıya geldi. Örtüye sarıp, attılar 1 metre uzunluğunda, örtüye sarılı ve üzeri bantla kaplanmış cismi görünce kısa bir şok yaşayan ekipler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ceset şüphesi ile bölgeye polis ekipleri gönderildi. Cismin yakınında ayrıca bir çanta ile 20 yaşındaki M.D. adına kayıtlı kimlik bulundu. Kadın maketi çıktı Savcı gözetiminde yapılan incelemede, örtüden kadın maketi çıktı. Maket polis merkezine götürülürken, kimlik sahibinin ise madde bağımlısı olduğu öğrenildi.