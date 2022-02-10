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    Antalya'da otel lojmanında yangın

    Bir otel lojmanının 3. katında çıkan yangında odalarında mahsur kalan çalışanlar, itfaiye ekipleri tarafından pencerelerden alınarak kurtarıldı.
    • İHA
    • 10.02.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 11:04
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    Antalya'da otel lojmanında yangın

    Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi 4533. Sokak'ta bir otel lojmanının 3. katında çıkan yangın, korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.

    Olay yerine gelerek yangını söndürmek için çaba harcayan itfaiye ekipleri, bir taraftan da mahsur kalan personelin kurtarılması için çalışma yürüttü.

    YANGINDA MAHSUR KALAN ŞAHIS PENCEREDEN YARDIM İSTEDİ

    3. kattaki bir otel çalışanı pencereye çıkarak yardım isterken, itfaiye görevlileri merdiven yardımıyla şahsı bulunduğu yerden aldı.

    KURTARILDILAR

    Binada mahsur kalan 3 kişi, kurtarılarak olay yerine gelen ambulanslarda yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

    Antalya da otel lojmanında yangın #1

    Antalya da otel lojmanında yangın #2

    Antalya da otel lojmanında yangın #3


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