DHA
Bugün saat 16.00 sıralarında Antalya'da Serik- Belek Turizm Yolu üzerinde, inşaat halendeki bir otelin şantiyesinde otel inşaatında çalışan işçilerin uyumak için kullandığı konteynerde, nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı. Alevler, kısa sürede diğer konteynerlere sıçradı.
10 KONTEYNER KULLANILMAZ HALE GELDİ
Durumun bildirilmesi üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. 10 konteynerin yandığı olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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