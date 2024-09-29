Antalya'da otel şantiyesinde yangın Serik ilçesinde yapımı süren bir otelin şantiyesinde çıkan yangında, işçilerin kaldığı 10 konteyner yanarken, yangında yaralanan olmadı.

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DHA

Bugün saat 16.00 sıralarında Antalya'da Serik- Belek Turizm Yolu üzerinde, inşaat halendeki bir otelin şantiyesinde otel inşaatında çalışan işçilerin uyumak için kullandığı konteynerde, nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı. Alevler, kısa sürede diğer konteynerlere sıçradı.

10 KONTEYNER KULLANILMAZ HALE GELDİ

Durumun bildirilmesi üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. 10 konteynerin yandığı olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)