Antalya'da otel servis otobüsü şarampole düştü: 7 yaralı Serik ilçesinde otel personelinin taşındığı servis otobüsünün yoldan çıkarak şarampole düştüğü kazada 7 kişi yaralandı.

DHA

Bugün saat 15.30 sıralarında Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde, B.Ü. idaresindeki 07 AOY 761 plakalı otel servis otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada otel çalışanı 6'sı kadın, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunanların bir kısmı kapılardan bir kısmı da camı kırarak kendi imkanları ile çıktı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı 7 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Servis şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)