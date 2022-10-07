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    Antalya'da otel servisi kontrolden çıktı: 9 yaralı

    Serik ilçesinde yağışların kayganlaştırdığı yolda kontrolünü kaybeden otel servisi, kaza yaptı. Kaza sonucunda yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 07.10.2022 - 10:03
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    Antalya'da otel servisi kontrolden çıktı: 9 yaralı

    Antalya'nın Serik ilçesinden Boğazkent bölgesine ilerleyen A.T.'nin kullandığı 07 C 82127 plakalı otel servis midibüsü, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Kaldırıma çarpan midibüs, bir otelin golf sahası kenarına yan devrildi. Kazada 9 otel çalışanı yaralandı.

    Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

    Yaralılar tedavi altına alındı

    Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi ile yakındaki bir özel hastaneye sevk edildi.

    Şoför emniyete götürüldü

    Araç sürücüsü A.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Midibüste 17 personel bulunduğu belirtildi.

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