İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir otele ait servisi kullanan Hasan U., Titreyengöl Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otel servisi, Mustafa Zafer T. idaresindeki su tankerine arkadan çarptı.
1 KİŞİ YARALANDI
Kazada otel servisinde yolcu olarak bulunan Emine Y. isimli otel çalışanı yaralandı.
112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KAZA SONRASI ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kazanın ardından araçların yolu kapatması nedeniyle uzun süre de trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, caddede otel servisleri uzun bir araç kuyruğu oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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