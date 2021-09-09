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- Antalya’da, otelde bin 498 litre kaçak içki ele geçirildi
Antalya’da, otelde bin 498 litre kaçak içki ele geçirildi
Bir otelde kaçak içki satışı ve sunumu yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, otelin deposunda ve odalarında toplam 1498 litre kaçak içki ele geçirdi.
- İHA
- 09.09.2021 - 11:26
- Güncelleme : 09.09.2021 - 11:36
Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Yavrudoğan Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.A. isimli otelde, kaçak içki satışı ve sunumu yapıldığı bilgisinin alınması üzerine, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Söz konusu otelin depo ve odalarından aramalar yapıldı.
SERBEST BIRAKILDI
Toplamda 1.498 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi.
İçkilere el konulurken, otel sahibi İ.B. isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.