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Antalya’da, otelde bin 498 litre kaçak içki ele geçirildi

Antalya’da, otelde bin 498 litre kaçak içki ele geçirildi

Bir otelde kaçak içki satışı ve sunumu yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, otelin deposunda ve odalarında toplam 1498 litre kaçak içki ele geçirdi.