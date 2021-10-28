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    Antalya'da otelde kaldığı sevgilisi tarafından bıçaklandı

    Birlikte otelde kaldığı kız arkadaşını bıçaklayan adam, olay sonrası durumu otel görevlisine bildirdi. Şahıs gözaltına alınırken kız arkadaşı hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 28.10.2021 - 16:55
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 17:09
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    Antalya'da otelde kaldığı sevgilisi tarafından bıçaklandı

    Antalya'daki bir otelde kalan Z.G. ile erkek arkadaşı A.K. arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın alevlenmesi üzerine A.K. kız arkadaşını karnından bıçaklayarak, yaşanan olayı otel görevlisine haber verdi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Otel görevlisinin ihbarı üzerine olay bölgesine gelen ekipler tarafından, bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

    A.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Antalya da otelde kaldığı sevgilisi tarafından bıçaklandı #1

    "BENİ DİNLEMEDİ BEN DE BIÇAKLADIM"

    Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan A.K., "Aramızda tartışma çıktı. Sinirlenince kendisini uyardım ama beni dinlemedi. Ben de bıçakladım." dedi.

    Antalya da otelde kaldığı sevgilisi tarafından bıçaklandı #2

    YARALI KADININ BİLİNCİ KAPALI

    A.K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Z.G.'nin tedavisinin sürdüğü ve bilincinin kapalı olduğu bildirildi.

    Antalya da otelde kaldığı sevgilisi tarafından bıçaklandı #3

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