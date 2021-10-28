Antalya'da otelde kaldığı sevgilisi tarafından bıçaklandı

Birlikte otelde kaldığı kız arkadaşını bıçaklayan adam, olay sonrası durumu otel görevlisine bildirdi. Şahıs gözaltına alınırken kız arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

Antalya'daki bir otelde kalan Z.G. ile erkek arkadaşı A.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine A.K. kız arkadaşını karnından bıçaklayarak, yaşanan olayı otel görevlisine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Otel görevlisinin ihbarı üzerine olay bölgesine gelen ekipler tarafından, bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

A.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"BENİ DİNLEMEDİ BEN DE BIÇAKLADIM"

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan A.K., "Aramızda tartışma çıktı. Sinirlenince kendisini uyardım ama beni dinlemedi. Ben de bıçakladım." dedi.





YARALI KADININ BİLİNCİ KAPALI

A.K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Z.G.'nin tedavisinin sürdüğü ve bilincinin kapalı olduğu bildirildi.