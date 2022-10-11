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    Antalya'da otizmli öğrenciye şiddet: Öğretmen tutuklandı

    Anaokulu öğretmeninin özel öğrenim öğrencisini vahşice darbettiği anların ortaya çıkmasıyla emniyet ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili açığa alınan 2 öğretmenden 1'i tutuklandı.
    • 11.10.2022 - 16:07
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    Antalya'da otizmli öğrenciye şiddet: Öğretmen tutuklandı

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Naile Bilgiç Büyükballı Anaokulu'nda dehşet dolu anlar yaşandı.

    Okul öğretmenlerinden Selen K.Ç., özel öğrenim öğrencisine karşı öfkesini kontrol edemedi.

    Biri dövdü biri bağırdı

    Selen K.Ç. isimli öğreten, otizmli D.D.Ş. isimli öğrencisine şiddet uyguladı.

    İddiaya göre, şiddet anında S.K.Ç.’nin yanında bulunan Ö.D.Y. isimli başka öğretmen ise D.D.Ş.’ye bağırıp çağırdı.

    Olayı fark eden ve yaşananları kameraya kaydeden başka bir öğretmen ise, görüntüleri D.D.Ş.’nin ailesine izletti.

    Aile darp raporu aldı

    Görüntüler karşısına neye uğradığını şaşıran aile, hastaneye gidip darp raporu aldı. Ardından emniyete başvuran aile, her iki öğretmenden de şikayetçi oldu.

    2 öğretmen de açığa alındı

    Yaşanan olay önce Gazipaşa Kaymakamlığına, ardından Antalya Valiliğine intikal etti. Yaşanan olayla ilgili idari işlem başlatan Antalya Valiliği Selen K.Ç. ve Ö.D.Y. isimli kadın öğretmenleri açığa aldı.

    Polis tarafından gözaltına alınan Selen K.Ç. ve Ö.D.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi’ne sevk edildi.

    Selen öğretmen tutuklandı

    Burada hakim karşısına çıkan Selen K.Ç. tutuklanırken 7 aylık bebeği olan Ö.D.Y., serbest bırakıldı.

    Öte yandan, şiddet olayının yaşandığı okulla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Antalya da otizmli öğrenciye şiddet: Öğretmen tutuklandı #1

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