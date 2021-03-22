Antalya'da oto yıkamacıya kaçak alkol baskını

Galeri ve oto yıkama olarak kullanılan iş yerlerinde kaçak alkol imalatı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi'nde, B.A. isimli galeri ve oto yıkama işletmelerinde A.S. ve S.Ç. isimli şahısların kaçak alkol imal ettikleri yönünde ihbar alan jandarma ekipleri hareket geçti.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube ekipleri ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, iş yerine ortak operasyon düzenlendi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şahıslar suçüstü yakalanırken yapılan aramada, 225 adet 50 cc'lik doldurulmuş alkol şişesi, 1.622 adet çeşitli marka ve ebatlarda boş şişe, 280 litre etil alkol, 370 adet sahte bandrol, 4 litre aroma ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Antalya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacak.