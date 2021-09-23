Antalya'da otobüs ile motosikletin çarpışması sonucu genç sürücü yaşamını yitirdi

Seyir halinde ilerlerken kaza geçiren motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Genç çocuğun olaydan önce sosyal medyada yaptığı paylaşımı yürek burktu.

Antalya’da Avni Tolunay Caddesi üzerinden şehir merkezine doğru gitmekte olan Mustafa G. kontrolündeki 15 AU 0231 plakalı halk otobüsü ile aynı cadde üzerinde karşı yönden gelen Mustafa Şengül kontrolündeki 34 BNJ 910 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirirken, sağlık çalışanları tarafından ilk kontrolü olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü Mustafa Şengül de özel hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Şengül, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Burada yakınları tarafından alınan cenaze Kayseri’de toprağa verilmek üzere götürüldü.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Veteriner hekim olduğu öğrenilen gencin ölümü ise yakın çevresini yasa boğdu. Gencin, sosyal medya hesabından kaza öncesinde “Şimdi son kez her şeyden uzaklaş ve gün batarken güneşe gülümse” paylaşımı ise yürek burktu.

Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.



