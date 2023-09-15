Antalya'da otobüs ile otomobilin kafa kafaya girdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 1 ölü 5 yaralı Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Otobüsün kamerası kazayı saniye saniye kaydetti.

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İHA

Antalya'nın Akseki ilçesi Seydişehir kara yoluna Ali N. idaresindeki yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Fatih Saygılı (28) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Yolcu otobüsünün otomobili yaklaşık 95 metre sürüklediği kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken otobüste bulunan 18 yolcudan 4 yolcu ve muavin hafif yaralandı.

İhbar üzerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralılar Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cenazeyi itfaiye ekipleri çıkarttı

Araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan otomobil sürücüsünün cenazesi ise cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yolcu otobüsünün Konya'ya gitmek için Antalya'dan hareket ettiği, kaza anında otobüsün sürüklediği otomobilin ateş aldığı ve otobüste bulunan yangın söndürme tüpü ile söndürüldüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)