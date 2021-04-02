Antalya'da sokak ortasında darbedilen kadını, otobüsünü park ederek kurtaran otobüs şoförü Barış Aytar, darbeden şahısla bir başka kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Kadir Şeker'in darbedilen kadını kurtarmak isterken katil olduğu olayın bir benzeri, can kaybı olmadan yaşandı.

Önceki gün saat 06.30 sıralarında, Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait 07 AU 336 plakalı şehir içi otobüste CV47 hattında (Meydan-Minicity) şoförlük yapan 30 yaşındaki Barış Aytar, bir kadının darbedildiğini gördü.

MÜDAHALE EDİNCE BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Otobüsünü park edip aşağı inen Aytar, kadının saçından tutup zorla araca bindirmek isteyen kimliği belirsiz şahıs ile tartışma yaşadı. Şahıs Aytar’a bıçak çıkardı, bölgeye yakın bir yerde bulunan şahsın bir arkadaşı da koşarak gelip elindeki bıçakla Aytar’ı tehdit etti. Bu sırada darp edilen kadın olay yerinden uzaklaşırken, Aytar da otobüse binip olay yerinden ayrıldı. Kadının darp edilme anıyla, saldırganlar ile Aytar’ın yaşadığı o anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da otobüs şoförü, sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtardı-Video

"HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMEYİP, KIZI KURTARMAK İSTEDİM"

2 yıldır şoförlük yaptığını belirten Barış Aytar (30), olay gününü şu sözlerle anlattı:

"Sabah 06.30 sıralarında bağlı bulunduğum Meydan depolama alanına gelirken, bir erkek şahsın bir kızın saçından tutup darbettiğini gördüm. O an hiçbir şey düşünmeyip, kızı kurtarmak istedim. Darp esnasında, ‘Bizim bin dediğimiz araçlara bineceksin’ deyip vuruyordu. Aracı durdurup kızı kurtardım ve arkama aldım. Şahıs üzerinde bulunan ekmek bıçağını sallamaya başladı. Kızın kaçtığını düşündüm ama arka taraftaki pikap bir araca binerek kendini kamufle etti. Daha sonra ileriden bir kişi daha gelip o da bıçak sallamaya başladı. İki kişinin arasında kaldım."

"YİNE OLSA, YİNE YAPARIM"

Doğru olanı yaptığını ifade eden Aytar, "Yine olsa yine yaparım. Biz bunları yapmadıkça, bunların önüne geçilmeyecek. Üzüldüğüm nokta, o kadar çevrede kişiler olmasına rağmen sadece izlemeyle yetindiler. Haklı olduğumu düşünüyorum. Haklı olduktan sonra kıldan ince köprüden de geçerim" ifadelerini kullandı.

Aytar, polise giderek şahıslar hakkında şikayetçi olduğunu da sözlerine ekledi.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Antalya Şehiriçi ve Şehirdışı Toplu Ulaşım Şoförleri Derneği Elçin Güner de, yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Kadına şiddet yine gündemde. Ben de bir bayanım neticede. Hiç hoş şeyler değil. Erkek şoför arkadaşımız kadını kurtarmaya çabalarken bıçak sallanıyor. Bıçak sallayan kişinin kim olduğu belirsiz ve bulunmasını istiyoruz. Şiddetle kınıyoruz" dedi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Halk otobüsü şoförüne bıçaklı tehditte bulunan 2 kişi, polis tarafından olayda kullandıkları belirlenen bıçaklarla yakalandı. Birçok suçtan kayıtları olduğu belirtilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.