Antalya'da otobüsü şoförü can kurtardı

Aracında fenalaşan genç yolcuyu güzergahından çıkarak hastaneye yetiştiren sürücünün o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yolcu otobüsünde rahatsızlanan yolcunun imdadına şoför yetişti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde seyir halindeki bir halk otobüsüne binen erkek yolcu, aniden fenalaştı.

İsmi henüz öğrenilemeyen yolcu, çevresindekilerin müdahalesine rağmen bayılıp yere düştü.

Şoförden hayat kurtaran müdahale

Araç içerisinde kargaşa olduğunu fark eden otobüs şoförü Özcan Musaoğlu, otobüsü durdurarak yolcuya ilk yardım müdahalesinde bulundu.

Musaoğlu, ihbarın ardından ambulansın aradan 10 dakika geçmesine rağmen gelmemesinin üzerine harekete geçti.

Güzergahından çıkıp hastaneye gitti

Tabelasını kapatan şoför, dörtlü ikaz lambalarını yakarak güzergahından çıkıp hastaneye gitti.

Bölgedeki özel hastaneye getirdiği yolcu, sağlık çalışanları tarafından acil servise götürüldü.

DHA'nın aktarımına göre; otobüste yaşananlar ise araç içi kamerasına yansıdı.

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"Yolculardan ambulansı aramalarını istedim"

Yaşananları anlatan Özcan Musaoğlu, "Seferdeyken otobüs içinde genç bir yolcumuz rahatsızlandı. Müsait bir durağa geldiğimde aldığımız ilk yardım eğitimleri çerçevesinde hastayı kontrol ettim. Zaman kaybetmeden ileride özel bir hastane vardı, o tarafa doğru sürüşe başladım. Bu sırada da yolculardan ambulansı aramalarını istedim. 112'nin bize verdiği bilgi doğrultusunda durakta durup ambulansı bekledik." dedi.

"Saniyelerin bile önemli olduğunu biliyordum"

Hastayı hastaneye bıraktıktan sonra seferine döndüğünü belirten Musaoğlu, "Sanıyorum iletişim kopukluğu nedeniyle ambulans beklememize rağmen gelmeyince kendim yola çıktım. İlk kavşaktan dönüp hastanenin acil kapısına getirdim. Orada sağlık ekipleri hastaya hemen müdahale etti. Hastalar için saniyelerin bile önemli olduğunu biliyordum ve hastalığını bilmediğim arkadaşımıza bir şey olmasından korktum. Bu nedenle hiç tereddüt etmeden otobüsü direkt hastaneye götürdüm. Sonrasında seferimize devam ettim." diye konuştu.

"Hiç tereddüt etmeden hastaneye götürdüm"

İnsanlık görevini yerine getirdiğini söyleyen Özcan Musaoğlu, "O gün çalıştığım hat, turistlerin yoğun olduğu hattı. Onlar kendi dillerinde teşekkür etti. Ben insanlık gereği vazifem neyse onu yerine getirdim. Aldığımız eğitimler sayesinde hiç tereddüt etmeden hastaneye götürdüm. Sadece adının Murat olduğunu biliyorum. Şu an durumu nedir onu bilmiyorum, umarım iyidir. Aklım kendisinde kaldı ama sefere devam etmek zorundaydım. Benim gönlüm ve vicdanım rahat. Hastaneye gitmeseydim ve arkadaşımıza bir şey olsaydı ömür boyu rahatsızlığını yaşardım." dedi.









