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    Antalya'da otomobil, aniden dönen kalkışan tüp yüklü kamyona çarptı

    Seyir halindeki otomobil, kavşakta karşı şeritten gelen kamyona çarptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 16.09.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 18:17
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    Antalya'da otomobil, aniden dönen kalkışan tüp yüklü kamyona çarptı

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde, tüp kamyonu ile içinde yolcu olan otomobil çarpıştı.

    Gençlik merkezi istikametine seyir halinde olan Neriman Yıldırım’ın kullandığı 07 ASL 140 plakalı otomobil, kavşakta farklı sokağa dönmekte olan Cuma Altınoluk’un idaresindeki 07 ASL 140 plakalı tüp kamyonuna yandan çarptı.

    KADIN YOLCU YARALANDI

    Otomobilde büyük çapta hasar oluşurken aracın içinde yolcu olarak bulunan Sena Yıldırım yaralandı.

    Antalya da otomobil, aniden dönen kalkışan tüp yüklü kamyona çarptı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralı, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya'da otomobil, aniden dönen kalkışan tüp yüklü kamyona çarptı VİDEO


    Antalya da otomobil, aniden dönen kalkışan tüp yüklü kamyona çarptı #2

    Antalya da otomobil, aniden dönen kalkışan tüp yüklü kamyona çarptı #3

    Antalya da otomobil, aniden dönen kalkışan tüp yüklü kamyona çarptı #4

    Antalya da otomobil, aniden dönen kalkışan tüp yüklü kamyona çarptı #5

    Antalya da otomobil, aniden dönen kalkışan tüp yüklü kamyona çarptı #6

    Antalya da otomobil, aniden dönen kalkışan tüp yüklü kamyona çarptı #7

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