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- Antalya'da otomobil, aniden dönen kalkışan tüp yüklü kamyona çarptı
Antalya'da otomobil, aniden dönen kalkışan tüp yüklü kamyona çarptı
Seyir halindeki otomobil, kavşakta karşı şeritten gelen kamyona çarptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 16.09.2021 - 18:01
- Güncelleme : 16.09.2021 - 18:17
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, tüp kamyonu ile içinde yolcu olan otomobil çarpıştı.
Gençlik merkezi istikametine seyir halinde olan Neriman Yıldırım’ın kullandığı 07 ASL 140 plakalı otomobil, kavşakta farklı sokağa dönmekte olan Cuma Altınoluk’un idaresindeki 07 ASL 140 plakalı tüp kamyonuna yandan çarptı.
KADIN YOLCU YARALANDI
Otomobilde büyük çapta hasar oluşurken aracın içinde yolcu olarak bulunan Sena Yıldırım yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'da otomobil, aniden dönen kalkışan tüp yüklü kamyona çarptı VİDEO