Antalya'da otomobil bariyere saplandı! 1 kişi öldü Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere saplandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada araç, hurdaya döndü

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Kurban Bayramı'nın son gününde Antalya'dan acı haber geldi...

Antalya'nın Manavgat Manavgat ilçesi Alanya-Antalya D400 karayolu Sorgun otogar köprülü kavşak girişinde bir araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç, köprülü kavşak girişi sağ tarafta bulunan bariyerlere çarptı.

Bir kişi olay yerinde can verdi

Otomobilin ok gibi bariyerlere çarptığını gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Feci kazada kimliği belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücü Cumali Kiraz ve Mehmet Emin Kiraz ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.