Antalya'da otomobil ile elektrikli scooter çarpıştı: 1 ölü

Antalya Alanya'da otomobil ile elektrikli scooterin çarpıştığı kazada İran uyruklu turist Farzan Parsaei hayatını kaybetti.

Saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, İran uyruklu Farzan Parsaei idaresindeki elektrikli scooter kavşaktan Manavgat istikametine dönmek istediği sırada Rusya uyruklu Maxim Baranosvky (50) yönetimindeki 34 ANF 454 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savruldu

Çarpmanın şiddetiyle devrilen scooterden yola savrulan İranlı Parsaei metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 12 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma sevk edildi.

Turist hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Parsaei, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, kazanın ardından otomobil sürücüsü Maxim Baranosvky, jandarma tarafından gözaltına alındı.

















