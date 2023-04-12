Antalya'da otomobil ile motosiklet kontrolsüz kavşakta kazaya karıştı Seyir halindeki otomobil ile motosiklet motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İHA

Motosiklet ile otomobil kazalarına bir yenisi daha eklendi.

Antalya'nın Gazipaşa'da ilçesinde öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Sürücü ağır yaralandı

Cennet Y. idaresindeki otomobil, şehir merkezine doğru seyir halinde olan Serkan Ç. kontrolündeki motosiklet ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Kazada sert zemine düşerek kafasına darbe alan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Serkan Ç., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.