Antalya'da otomobil kamyonla çarpıştı: Faciadan dönüldü Manavgat'ta otoyolda seyreden otomobile kamyon çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ufak sıyrıklarla ölümden döndü.

İHA

Antalya’da yürekleri ağza getiren kazada faciadan dönüldü.

Manavgat ilçesinde Titreyengöl Caddesi üzerinde Acısu Caddesi yönüne seyir halinde olan Hacı C.’nin hâkimiyetindeki otomobil, Muhammed Y.’nin idaresindeki kamyonla çarpıştı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin parçaları yaklaşık 50 metre alana yayıldı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün kendisini iyi hissettiğini ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirtmesi üzerine ayakta tedavi etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)