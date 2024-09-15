Antalya'da otomobil su tankerine çarptı: 3 ölü 2 yaralı Otomobilin su tankerine çarptığı kazada 1'i bebek 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

AA & Ensonhaber

Antalya'da Ahmet Özkan Durak yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Kuzey Çevre Yolu'nda gece saatlerinde yol kenarındaki ağaçları sulayan bir su tankerine arkadan çarptı. Tankerin plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemezken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

1'İ BEBEK 3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, şoför Ahmet Özkan Durak, eşi Münise Durak ve sekiz aylık bebekleri Gökçe Durak’ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durak ailesinin Kütahya’da bir akraba düğününe gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.