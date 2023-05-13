Antalya'da otomobil sürücüsü ve motokuryenin yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu Otomobil sürücüsü ile motokurye arasında 'yol verme' meselesi yüzünden çıkan tekme- tokat kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA

Sürücülerin yolda kavgaları her geçen gün artıyor.

Yol verme kavgaları ölümle sonuçlanma boyutuna gelirken bir yeni olay daha yaşandı.

Bu kez de kavganın adresi Antalya oldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde trafik yoğunluğunun olmadığı bir sokakta, otomobil sürücüsü ile motokurye arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Esnaf kavgayı ayırdı

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme tokat kavga eden iki sürücüye esnaf müdahale ederek ayırdı.

Ancak otomobil sürücüsünün gitmesine izin vermeyen motokuryenin başka bir meslektaşı gelince kavga yeniden alevlendi.

Birbirlerinin tişörtlerini parçalayan tarafları esnaf güçlükle ayırdı.

O anlar kaydedildi

Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi.