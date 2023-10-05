Antalya’da otomobil üzerine bırakılan not kedinin hayatını kurtardı Antalya’da park halindeki bir otomobilin kaputuna giren kedinin hayatını, otomobilin üzerine bırakılan “Kaputun altında kedi var, çıkartamadık arabayı çalıştırınca kaputa vurun” notu kurtardı.

İHA

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri otomobil parkında Ankara’ya gitmek üzere 06 ABE 782 plakalı otomobilinin yanına gelen Baran Erbaş, otomobilin üzerinde “Kaputun altında kedi var, çıkartamadık arabayı çalıştırınca kaputa bir vurun” notu ile karşılaştı.

Notu okuduktan sonra kaputta dinleme yapan Erbaş, bir kedi sesi duydu. Yavru kedinin sürekli yer değiştirmesinden dolayı kendi imkanlarıyla çıkartamayan Erbaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Hürriyet İtfaiye İstasyonu ekipleri sevk edildi.

Arabasına bırakılan notu gördü, ekiplere haber verdi

Olay yerine gelen ekipler, önce otomobili kriko ile kaldırarak bir olumsuzluk yaşanmaması için takoz koydu.

İtfaiye ekipleri yavru kediyi çıkarmak için uzun süre mücadele verdi. Bir kadın itfaiye eri ise otomobilin altına yatarak kediyi çıkarmaya çalıştı. Ekipler zaman zaman internet üzerinden kedi sesi de açarak kedinin dikkatini çekti.

Ekiplerin çıkarmak için 30 dakika mücadele ettiği kedi, bir süre sonra otomobilin altından çıktı. Bu sırada korkuya kapıldığı görünen kedi tekrar otomobilin kaputuna girmek için mücadele etse de ekipler kısa sürede yakaladı.

Yakalanan kedi, sosyal tesis görevlilerinin bakım gerçekleştirdiği kulübeye teslim edildi. Kedinin çıkarılması için mücadele eden otomobil sahibi Baran Erbaş ve görevli Emine Eser büyük mutluluk yaşadı.

"Notu bırakan arkadaşlara teşekkür ederim"

Kedinin bırakılan notla hayatının kurtarıldığını belirten Baran Erbaş, “Sabah otelden çıkarak Ankara’ya gitmek için otomobilimin yanına geldim. Otomobil üzerinde bu notu gördüm. Notta kaputta bir kedi olduğu yazıyordu. Kendi imkanlarımızla çıkarmaya çalıştık ama başaramadık. Ekiplere haber verdim, onlar çıkardı. Ankara’ya doğru yola çıkacaktım, notu görünce durdum. Notu bırakan arkadaşlara teşekkür ederim.” dedi.

Sosyal tesis görevlisi Emine Eser ise, “Benim yakından bildiğim bir kedidir. Aradık bulamadık, sonra arkadaşımın yardımına koştum. Kediyi çıkarmak için çalıştık ama başaramadık. Sonra itfaiye ekiplerimiz çıkardı. Baran Bey'i şimdi güvenle Ankara’ya gönderiyoruz, kedimiz güven ellerde.” sözlerine yer verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)