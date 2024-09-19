Antalya’da otomobil ve kamyonet çarpıştı: Alkollü sürücü tehditler savurdu Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, kapalı kasa bir kamyonet ile otomobil çarpıştı. Otomobili kullanan kadın polislere zor anlar yaşatırken, olayı görüntüleyen gazeteciye tehditler savurdu. Kazada sürücünün 1.50 promil alkollü olduğu belirlendi.

İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi’nde seyir halinde olan Meryem T.’nin idaresindeki otomobil ile çevreyolu istikametine gitmekte olan Mustafa Ö.’nün hâkimiyetindeki kapalı kasa kamyonet çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsü Meryem T.’nin alkol düzeyine dikkat çekti.

Yapılan testlerde sürücü Meryem T.'nin 1.50 promil alkollü olduğu tespit edildi.

“EĞER ARACIM HERHANGİ BİR EKRANDA ÇIKARSA DAVACI OLURUM”

Meryem T., “Siz benim alkolüme takılmış bulunuyorsunuz. Diğer sürücünün hatasını görmüyorsunuz, gidin el freni izlerini görün.” diyerek olaya tepki gösterirken, olayı görüntüleyen gazeteciye “Eğer aracım herhangi bir ekranda çıkarsa davacı olurum.” dedi.

Gazeteci ve polislerin cep telefonuyla videosunu çeken alkollü sürücü “Ben davacı olurum. Kişisel haklarımı rencide etmektir bu. Doğrumu. Siz yayınlayın bakalım.” sözleriyle tehditlerine devam etti.

6 BİN 439 TL PARA CEZASI VE EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

Polis, Meryem T.’ye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası uyguladı ve sürücü belgesine 6 ay süreyle el koydu.

Polis ekipleri, Meryem T.’ye ceza makbuzunu ve ehliyetinin 6 ay sonra alınacağına dair evrakları imzalatırken, kadın sürücü bu imzaların neden atıldığını sordu.

Polisler, kendisini bilgilendirdi. Olay yerine çağrılan ekipler, Meryem T.’yi otomobilinin başından ayrılmasını sağlamakta zorlandı.

Arkadaşları aracını teslim aldıktan sonra Meryem T., polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde kamyonetin yola çıkması ve ardından otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)