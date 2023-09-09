Antalya'da otomobil virajda uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı Virajı alamayan otomobil çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. 4 kişinin yaralandığı kazada, otomobilde sıkışan Zeliha Mutlu, itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

DHA

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kuzey Çevre Yolu'ndaki virajda Isparta'dan Antalya'ya gelen Ömer Faruk Mutlu'nun kullandığı otomobil, virajda çelik bariyerlere çarptı.

Bariyerleri aşan otomobil, takla atarak 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Sürücü Ömer Faruk Mutlu, Eray Pişirgen ve Nuran Pişirgen kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan Zeliha Mutlu ise itfaiye ekibinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

100 metre taşındı

Zeliha Mutlu, sedyeye alınarak yaklaşık 100 metre taşındıktan sonra ambulansa hastaneye götürüldü.

İnceleme başlatıldı

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)