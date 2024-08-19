Antalya'da otomobili görünce donakalan yayaya araba çarptı Manavgat'ta yolun karşısına geçen Emine N., kendisine doğru hızla gelen aracı görüp yolun ortasında donakalınca, otomobilin altında kaldı.

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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan kaza adeta 'geliyorum' dedi.

Antalya-Alanya D-400 kara yolunda karşıya geçmek isteyen Emine N., birden yola çıktı.

KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN ARABA ÇARPTI

O sırada Alanya yönüne seyir halindeki Erkan D.'nin kullandığı hafif ticari araç, Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı'na geldiğinde yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Emine N.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan kadının yardımına diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar koştu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Acı içerisinde yerde kıvranan kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Emine N.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"ARACI GÖRÜNCE DONAKALDI"

Kazayı gören vatandaşlar, yolun karşısına geçmekte olan kadının köprülü kavşaktan gelen aracı görünce yolun ortasında bir an durakladığını ve aracın da bu sırada kadına çarptığını dile getirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)