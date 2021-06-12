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- Antalya'da otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
Antalya'da otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
- DHA
- 12.06.2021 - 14:16
- Güncelleme : 12.06.2021 - 14:32
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'nde, halasıyla oyuncak almaya giden 6 yaşındaki Duru Akça, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.
Hala- yeğen, yolun karşısına geçmek isterken, 2 otomobil durarak yol verdi.
Ancak, B.Y.B., kullandığı otomobille durmayıp, Duru Akça'ya çarptı.
DURU KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Akça, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Duru Akça, yaşamını yitirdi.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü B.Y.B. adlı kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Antalya'da otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü VİDEO
"ŞİMDİ ŞURADAN ÇIKSA.."
Duru Akça'nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
Yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen anne Teslime Akça, "Şimdi şuradan çıkıp, el sallasa 'Olanlar şaka' dese. Ben nasıl dayanacağım sensizliğe?" diyerek gözyaşı döktü.
Ailesi tarafından morgdan alınan Duru Akça'nın cenazesi, Karaman Ermenek'te toprağa verilecek.