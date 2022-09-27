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    Antalya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

    Döşemealtı ilçesinde otomobilin çarptığı Hatun Sağlam, olay yerinde can verirken, kazada 4 kişi de yaralandı.
    • 27.09.2022 - 05:25
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    Antalya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı Burdur istikametinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Sağlam'a (33), çok süratli olduğu belirlenen Mehmet O.B. (27) yönetimindeki 07 AOF 380 plakalı otomobil çarptı.

    50 metre savruldu, ayağı koptu

    DHA'Nın aktardığına göre; çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre savrulan kadının ayağı koptu. Kazanın ardından 200 metre gittikten sonra refüje çarparak durabilen otomobilde ise 4 kişi yaralandı.

    Antalya da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi #1

    3 çocuk annesi hayatını kaybetti

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri 3 çocuk annesi Hatun Sağlam’ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

    4 kişi yaralandı

    Otomobilde yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

     

    Antalya da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi #2


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