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- Antalya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Antalya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
- 27.09.2022 - 05:25
Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı Burdur istikametinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Sağlam'a (33), çok süratli olduğu belirlenen Mehmet O.B. (27) yönetimindeki 07 AOF 380 plakalı otomobil çarptı.
50 metre savruldu, ayağı koptu
DHA'Nın aktardığına göre; çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre savrulan kadının ayağı koptu. Kazanın ardından 200 metre gittikten sonra refüje çarparak durabilen otomobilde ise 4 kişi yaralandı.
3 çocuk annesi hayatını kaybetti
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri 3 çocuk annesi Hatun Sağlam’ın hayatını kaybettiğini belirlendi.
4 kişi yaralandı
Otomobilde yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.