Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
AA

Antalya'nın Aksu ilçesinde 22 yaşındaki Esat Akar'ın kullandığı 07 ASF 252 plakalı motosiklet, Kardeş Kentler Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücüsü Akar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ailesi gözyaşı döktü

Adli tıptaki işlemlerin ardından Akar'ın cenazesini alan yakınları gözyaşı döktü.

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