Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA
Antalya'nın Aksu ilçesinde 22 yaşındaki Esat Akar'ın kullandığı 07 ASF 252 plakalı motosiklet, Kardeş Kentler Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Akar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Ailesi gözyaşı döktü
Adli tıptaki işlemlerin ardından Akar'ın cenazesini alan yakınları gözyaşı döktü.