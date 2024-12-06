İHA

Antalya'nın Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde Şekibe M.'nin kullandığı otomobil, kavşakta Hüseyin K.'nın kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Hüseyin K. ile aynı motosiklette yolcu olarak bulunan ve otomobil ile motosikletin çarpıştığı ismi öğrenilemeyen kadın yolcu, yaralı olarak yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazada yaralanan bayan yolcu gözyaşlarına boğulurken çevrede bulunan vatandaşlar tarafından teselli edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası inceleme başlatıldı.