Antalya'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Antalya'da kaza yaşandı.
Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu Sorgun Otogar alt kavşağında meydana gelen olayda, Antalya istikametinden Alanya yönüne seyir halinde bulunan Özcan S., idaresindeki 07 ACT 101 plakalı otomobil, kazaya neden oldu.
Otomobil, aynı istikametteki Eyüp A'nın kullandığı 06 AE 3028 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralı, hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan otomobil sürücülerinden Özcan S., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.