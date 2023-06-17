Antalya'da otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı İki otomobilin çarpıştığı kazada karı-koca ile 8 yaşındaki torunları yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

DHA

Erhan Deniz, akşam saatlerinde Antalya’nın Korkuteli-Elmalı yolu Beğiş Yaylası Öközgözü mevkisinde ilerliyordu.

Sürücünün kullandığı 07 YBN 01 plakalı otomobil, Muharrem Ertör (60) yönetimindeki 07 L 9456 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Can pazarı yaşandı

Kazada sürücü Muharrem Ertör ile aynı otomobilde bulunan Gülten Ertör (59), Berra Türkmen (8), Kübra Türkmen (34), Beyza Türkmen (4), Abdullah Türkmen (34) ve diğer otomobilin sürücüsü Erhan Deniz ile aynı araçta bulunan Sudenaz Deniz (13), Dürdane Deniz (8), Veli Deniz (10) ve Emine Deniz (35), Hatice Nur Deniz yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Muharrem Ertör’ün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan eşi Gülten Ertör ve torunu Berra Türkmen de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

9 yaralı tedavi altında

9 kişi ise Elmalı ve Korkuteli’deki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

Sürücü Erhan Deniz, hastanedeki tedavisi sonrası jandarma tarafından gözaltına alındı.