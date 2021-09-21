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    Antalya'da otostopla bindiği araç sonu oldu

    Otostop çekerek bindiği otomobilin bariyerlere çarpmasıyla ağır yaralanan Fatma Tavuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki yaralı ise hastanede tedavi altında.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 15:31
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    Antalya'da otostopla bindiği araç sonu oldu

    Alanya-Antalya D-400 karayolunda Kırgız uyruklu Ramzan Ilıazov’un kullandığı 07 AAG 421 plakalı otomobil, Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak girişinde bariyerlere çarptı.

    1 ÖLÜ, 2 YARALI

    Hurdaya dönen aracın sürücüsü Ramzan Ilıazov ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Tavuş ve İbrahim Karka ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatma Tavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    OTOSTOPLA BİNDİĞİ ARAÇTAN CENAZESİ ÇIKTI

    Fatma Tavuş ve İbrahim Karka’nın Alanya sınırlarında otostop yaparak araca bindikleri, üzerlerinden kuru sıkı tabanca çıktığı bildirildi.

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