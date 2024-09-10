Antalya'da oyunu bırakmak istemedi: Yangını soğuk çayla söndürdü Gazipaşa'da bir tüpçüde bilgisayarda oyun oynayan çocuk, kabloların tutuşması sonucu başlayan yangını erken fark edip alevleri soğuk çayla söndürdü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan beyaz eşya, tüp ve su bayi olarak faaliyet gösteren iş yerinde, elektrik kabloları kısa devre yaparak alev aldı.

Kablolarda başlayan yangın, içinde televizyon bulunan bir kutuya sıçradı.

YANGINA RAĞMEN OYUNDAN VAZGEÇMEDİ

Bu sırada iş yerine bilgisayarda oyun oynamak için giren işletme sahibinin oğlu 13 yaşındaki Alper Aksoy, tutuşma seslerini duydu.

Rafların bulunduğu bölümden duman çıktığını fark eden Aksoy, elektrik akımını kestikten sonra içtiği soğuk çay şişesiyle yangına müdahale etti.

ALEVLERİ SOĞUK ÇAYLA SÖNDÜRDÜ

Soğuk çay ile yangını kontrol altına alan Alper Aksoy, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.

İş yerine gelen ekipler, iş yerinde inceleme başlattı.

"BAKTIM ALEV ÇIKIYOR, SOĞUK ÇAYI DÖKTÜM"

Yangına çıktığı anda soğuk çayla müdahale edip büyümesine engel olan Alper Aksoy, “Dükkândaydım, tutuşma sesleri geldi. Baktım oradan alev çıkıyor. Elimde soğuk çay şişesi vardı, direkt döktüm oraya.” dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, Alper Aksoy'un o anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde yangını fark eden çocuğun elektrik akımını kesmek için çabası, ardından yanan bölgeyi kontrol ettikten sonra soğuk çayla müdahale etmesi ve telefonla durumu bildirmesi yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)