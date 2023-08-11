Antalya'da öz kızını istismar etti: Olayı kayda alıp jandarmaya teslim ettiler Alanya'da bir baba, öz kızına cinsel istismarda bulunduğu için tutuklandı. Kızın erkek kardeşi olayı cep telefonuyla kayda alarak jandarmaya teslim etti. Baba tutuklanırken talihsiz genç kız devlet korumasına alındı.

DHA Antalya Alanya’da M.Ç. adlı kız, 8 Ağustos'ta jandarmaya gidip, babası H.Ç.'nin evde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Kızın erkek kardeşi de olayı cep telefonu ile kayda alıp, jandarma ekiplerine teslim etti. Kızın erkek kardeşi olayı kayda aldı, ekiplere teslim etti Olayla ilgili yürütülen soruşturmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. Cumhuriyet savcısının talimatı ile H.Ç. gözaltına alındı. Sapık baba tutuklandı: Talihsiz kız devlet korumasına alındı H.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kız çocuğu ise devlet korumasına alındı.