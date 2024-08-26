Antalya'da pala, bıçak ve sopalarla tekne bastılar Muratpaşa'da tur teknesine binen iki şahıstan biri, kız kardeşinin çalışan tarafından taciz edildiğini söyleyince tekneden kovuldu. Kısa süre sonra pala, bıçak ve sopalarla geri dönen şahıslar, tekne sahibi ile 3 çalışanı yaraladı.

DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Kaleiçi Yat Limanı'nda çıkan kavgada adeta can pazarı yaşandı.

Marinaya gelen Yaşar P. ve Mehmet D., burada bulunan'Asena' isimli tur teknesine gitti.

ÇALIŞAN TACİZ ETTİ, TEKNEDEN KOVULDULAR

İkiliden biri, tekne sahibi İdris Ö.’ye bir tekne çalışanının kız kardeşini rahatsız ettiğini ileri sürdü.

Bunun üzerine İdris Ö., tekneden gitmelerini istedi.

PALA VE BIÇAKLARLA GERİ DÖNDÜLER

Tekneden ayrılan Yaşar P. ile Mehmet D., kısa süre sonra kalabalık bir grup halinde ellerinde pala, bıçak ve sopalarla yeniden geldi.

Taraflar arasında çıkan kavgada, tekne çalışanı Sezer A., tekne sahibi İdris Ö., teknede staj gören 16 yaşındaki Yılmaz Ö. ve Mustafa G. yaralandı.

SUÇ ALETLERİYLE YAKALANDILAR

Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki en yakın hastanelere kaldırıldı.

Kavganın ardından kaçan Yaşar P. ve Mehmet D., Cumhuriyet Meydanı yakınlarında motorize polis timleri ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aletleriyle beraber yakalandı.

"KAVGAYI BİRİ DENİZE DÜŞÜNCE FARK ETTİM"

Kavgayı görenlerden Aydın Zengin, "Yat limanında teknelerin önünde kavga oldu. O esnada birisi denize düşünce, kavgayı fark ettim. Hemen uzaklaştım.

Ambulans ve polisler geldikten sonra olay yerini terk ettim. Sadece birisinin denize düştüğünü ve iki grup arasında kavga olduğunu gördüm." diye konuştu

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)