Antalya'da park halinde kaza yaptı: Ölümden döndüm Park halindeki otomobile kamyonun arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralanırken araçtan inmeye hazırlanan sürücü, "Kapıyı açmış olsaydım şu an yaşıyor olmayabilirdim, saniyelerle ölümden döndüm" dedi.

İHA Antalya'nın Manavgat-Alanya D-400 Karayolu'nda Alanya'ya doğru 07 BBD 911 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Cuma Sarı'nın aracı arıza yaptı. Otomobilini emniyet şeridine çeken Sarı, aracından inmeye çalışırken Muhammed B.'nin kullandığı 06 ESA 66 plakalı kamyon sol arka taraftan çarparak sürükledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmedi. "Ölümden döndüm" Korku dolu anları anlatan Sarı şöyle konuştu: Alanya istikametine giderken otomobilimden gelen ses üzerine aracımı yolun sağına emniyet şeridine çektim.



Tam kapıyı açmaya hazırlanırken birden kamyon gelip arabama çarptı. Eğer kapıyı açmış olsaydım şu an yaşıyor olmayabilirdim. Saniyelerle ölümden döndüm. İnceleme başladı Kazanın ardından ekipler çalışma başlatırken inlemeler sürüyor.