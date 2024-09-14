DHA

Antalya'nın Manavgat İlçesi Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangının, kızartmak için ocağa konulan tavadaki yağın unutulmasıyla başladığı bildirildi.

PATATES KIZARTMAK İSTEDİ: TAVAYI OCAKTA UNUTTU

Evde bulunan iki genç, yağı ocağa koyduktan sonra uykuya daldı.

Duman ve kokuyla uyanan gençler, yağa su dökünce mutfağa yayıldı.

UYUYA KALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve polis ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin diğer odalara ve dairelere sıçramasını engelledi.

Yangında mutfak kısmında hasar meydana gelirken, ocak ve davlumbaz kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Can Badak
Editör