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Antalya'da patates kızartırken tavayı ocakta unuttu: Ev yandı

Antalya'da patates kızartırken tavayı ocakta unuttu: Ev yandı Antalya bir apartmanda, unutulan yağ tavası yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, mutfakta hasar meydana geldi.