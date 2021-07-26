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    Antalya’da patenli çocuklar, otobüs şoföründen sekerek kaçtı

    Özel halk otobüsünün arkasına tutunan 3 patenli çocuk, otobüs şoförü tarafından fark edildi. Şoför aracı sağa çekince çocuklar, refüjdeki toprak yoldan seke seke kaçtı.
    • DHA
    • 26.07.2021 - 12:26
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    Antalya’da patenli çocuklar, otobüs şoföründen sekerek kaçtı

    Antalya’da dün akşam 3 patenli çocuk, Büyükşehir Belediyesi'nin 67 numaralı Minicity-Meydan seferini yapan özel halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapmak istedi.

    Otobüs şoförü çocukları fark edince çocukları uyardı.

    TERS YÖNDE KAÇMAYA BAŞLADI

    Hem tehlikeye hem uyarılara aldırmayan çocuklar otobüse tutunmaya devam edince şoför aracı yolun sapına çekti.

    Çocuklar yakalanmamak için trafikteki araçlara rağmen ters yönde kaçmaya başladı.

    Antalya’da patenli çocuklar, otobüs şoföründen sekerek kaçtı #1

    KAMERAYA YANSIDI

    Çocukların refüjdeki toprak yolda seke seke kaçtığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Görüntülerde otobüs şoförünün, “Gel buraya, gel, gel.” diye bağırdığı anlar yer aldı.

    Otobüs şoförünün dikkati, olası bir facianın önüne geçti.

    Antalya’da patenli çocuklar, otobüs şoföründen sekerek kaçtı VİDEO

    Antalya’da patenli çocuklar, otobüs şoföründen sekerek kaçtı #2

    Antalya’da patenli çocuklar, otobüs şoföründen sekerek kaçtı #3

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