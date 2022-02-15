Antalya’da patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

8 patenli çocuğun, otomobile tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Sürücüleri zor durumda bırakan çocukların, kırmızı ışıkta dans etmeleri ise pes dedirtti.

Görüntüler, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinden…

Kural tanımayan 8 patenli çocuk, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin arkasına ve yanına tutundu…

KIRMIZI IŞIKTA DANS ETTİLER

Şoförün uyarılarını dikkate almayan ve aracın hareket etmesiyle yolculuklarına devam eden çocukların birbirlerini de tuttukları görüldü.

Kırmızı ışıkta dahi aracı bırakmayan patenli çocukların dans ettiği anlar da kameralarca kaydedildi.

ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARAN YOLCULUK

Otomobili çevreleyen çocukların ölüme davetiye çıkaran yolculukları Yavuz Özcan Parkı’ndan, müze önüne kadar sürdü.

Bir köpeğin de kendilerine eşlik ettiği çocuklar, müze kavşağında tutundukları aracı bıraktıktan sonra yollarına Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda doğru devam etti.