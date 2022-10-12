Antalya'da pazarcılık yapan yaşlı kadın silahlı saldırıya uğradı

Kepez'de ikinci el pazarında kıyafet satan Gazale Aktaş, uzaktan akrabası tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, saat 14.30 sıralarında ikinci el pazarına kıyafet satmak için giden 67 yaşındaki Gazale Aktaş, silahlı saldırıya uğradı.

Kızı ve torunlarıyla müstakil evde yaşayan Aktaş, ikinci el pazarına kıyafet satmak için market arabasıyla evinden çıktı.

Yaşlı kadın eşyaların bir bölümünü pazar yerinde bıraktı, kalan malzemeleri almak için yeniden market arabasıyla evine doğru dönüşe geçti.

Silahlı saldırıya uğradı

Bu sırada yaşlı kadının yanına yürüyerek gelen M.T., boşanma sebebiyle daha önceden husumetli olduğu Aktaş’a pompalı tüfekle ile kurşun yağdırdı.

Vücuduna 2 kurşun isabet eden kadın ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gazale, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak yakındaki hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay yerindeki kurşunlardan üçünün park halindeki bir kamyonete isabet ettiği görüldü. Gazale'den geriye market arabası ve kanlar içindeki terlikleri kaldı.

Şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Bir kişi 5 ya da 6 el ateş etti"

İHA'nın haberine göre, olayı anlatan Muttalip Kadaş, "Siyah arabanın yanından kadın yürürken, bir kişi 5 ya da 6 el ateş etti. Bu kurşunlardan ikisi kadının vücuduna geliyor. Yengem gördükten sonra bağırıyor. Sonra adam bu aradan kaçıyor. Sonra polis ve ambulans geldi ve kadın hastaneye kaldırıldı. Kadın bu sokakta yaşıyor." dedi.