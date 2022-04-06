Antalya’da, pencereden hasta bakılan sağlık merkezi hakkında inceleme başlatıldı

Doktorların hastaları pencereden veya dışarı çıkarak muayene ettiği sağlık merkezindeki durumla ilgili, İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi'nde, 30 No'lu M. İhsan Oğul Aile Sağlığı Merkezi'ne giden hastalar, farklı bir muayene usulü ile karşılaştı.

Etrafı şeffaf branda ile kapalı alanda bulunan görevliye kimlik numarasını söyleyen hastalara görevli, doktorun ya dışarı geleceğini ya da yan taraftaki odanın camına giderek görüşeceğini belirtti.

Sağlık merkezinin önünde kurulan brandanın altına gelen doktor, hastaya şikayetini sorup reçete yazmak için yeniden odasına giderken, bazı doktorlar ise hasta ile ilişkisini kapalı camlar ardından kurdu.

“Biz hasta olmayalım diye hastaları içeri almıyoruz”

Sağlık merkezindeki durum, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, doktorun, muayene olmak isteyen hastayı önce sağlık merkezi dışına çağırdığı, hastanın, "İçeri geçilmiyor mu?" sorusuna, "Pandemi nedeniyle biz hasta olmayalım diye hastaları içeri almıyoruz, 2 kez Covid geçirdim." diye cevap verdiği görüldü.

Telefon ışığı ile kapı önünde bademcik kontrolü

Hastanın diğer sağlık merkezlerinde içeri alındığını söylemesi üzerine doktorun, "Bizim havalandırmamız yeterli değil." yanıtını verdikten sonra, kapı önündeki kişinin bademciğine telefonun ışığı ile baktığı anlar yer aldı.

Antalya'daki sağlık merkezine gelen hastalar dışarıda muayene oluyor VİDEO ARŞİV



İnceleme başlatıldı, hastalar içeri alınmaya başladı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, görüntülerin ortaya çıkması üzerine sağlık merkezinde yaşananlarla ilgili inceleme başlatıldı.

Hastaların artık sağlık merkezinin içine alınmaya başlandığı görüldü.