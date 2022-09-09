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    Antalya'da polis, boğularak vefat eden kişinin çalan telefonunu açamadı

    Denize giren vatandaşlar, suda cansız bir kişinin olduğunu fark etti. Ardından kıyıya çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada şahsın çalan telefonuna ekipler cevap veremedi.
    • 09.09.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 14:33
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    Antalya'da polis, boğularak vefat eden kişinin çalan telefonunu açamadı

    Yaz aylarının gelmesiyle birlikte boğulma vakaları da artmaya başladı.

    Şimdiki görüntülerin adresi ise Antalya...

    Yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla tercih ettiği bölgelerden biri olan Lara ilçesinde sahilde sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı.

    Kıyıya çıkarıldı

    Denize giren vatandaşlar, suda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

    Kıyıdan 10 metre uzaklıkta olan şahıs, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Üzerine havlu örtülen şahsı kontrol eden ekipler, hayatını kaybettiğini belirledi.

    Antalya'da polis, boğularak vefat eden kişinin çalan telefonunu açamadı VİDEO

    Antalya da polis, boğularak vefat eden kişinin çalan telefonunu açamadı #1

    Kimliği tespit edildi

    Kıyıdaki eşyalarına yapılan incelemede, kişinin 29 yaşındaki Engin Çavdar olduğu tespit edildi.

    Polis, Çavdar’ın çantası, telefonu, araç anahtarı ve diğer malzemelerini koruma altına aldı.

    Antalya da polis, boğularak vefat eden kişinin çalan telefonunu açamadı #2

    Ekipler çalan telefonu açamadı

    Bu sırada genç adamın telefonu çalmaya başladı.

    Ekipler ise arayan kişiye cevap veremedi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çavdar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Antalya da polis, boğularak vefat eden kişinin çalan telefonunu açamadı #3

    Vatandaşlar yüzmeye devam etti

    İHA'nın aktarımına göre; bazı tatilcilerin ise hiçbir şey olmamış gibi denize girmeye devam ettikleri görüldü.

    Antalya da polis, boğularak vefat eden kişinin çalan telefonunu açamadı #4

    Antalya da polis, boğularak vefat eden kişinin çalan telefonunu açamadı #5


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