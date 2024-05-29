Antalya'da polis ekiplerine bıçakla saldıran şahıs etkisiz hale getirildi Antalya'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi annesini eve kilitleyerek elindeki bıçakla mahalle sakinlerine ve olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdı. Polis ekiplerinin uyarısına rağmen eylemini sürdüren şahsın bacağından vurularak etkisiz hale getirildiği anlar kameraya yansıdı.

İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında annesi ile birlikte ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Kerim K. (38), tartışmaya başladığı annesini eve kilitleyerek elindeki bıçaklarla mahalle sakinlerini tehdit etmeye başladı.

Kardeşinin ve mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis ekiplerine saldırdı

Olay yerine ilk olarak gelen polis ekipleri Kerim K.'yi elindeki bıçakları bırakması için uyardı.

Tüm uyarılara rağmen elinde bulunan bıçakları bırakmayan ve polis ekiplerine saldıran Kerim K., polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Sol bacağından vurulan Kerim K.'ye ilk müdahaleyi yine olay yerinde bulunan polis ekipleri yaptı.

Polis timleri şahsın kan kaybetmesini önlemek için yaraya baskı uyguladı.

Yaşananlar saniye saniye kaydedildi

Bu sırada oğlu polis ekipleri tarafından bacağından vurulan Kerim K.'nin tekerlekli sandalyede bulunan annesi gözyaşlarına boğuldu.

Oğlunun sağlık durumunu merak eden anne, polis ekipleri ve diğer oğlu tarafından teselli edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kerim K., hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde Kerim K.'nin polis ekiplerine saldırması, polis ekiplerinin şahsı bacağından etkisiz hale getirmesi yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)