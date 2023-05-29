Antalya'da polis sevgilisini başından vurdu Antalya'da yaşayan Aysel Gökçe, kendisinden ayrılmak isteyen polis sevgilisi Abdullah Eroğlu'nu başından vurdu. Polis memuru kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşular ise ambulansa haber verdi. Polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Taşpazar Mahallesi 839 Sokak'ta yaşayan Aysel Gökçe, yaklaşık 1 yıldır Abdullah Eroğlu ile beraberdi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Abdullah Eroğlu'nun tayininin çıkacağını ve gideceğini söylemesi üzerine çift arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından ayrılığı kabullenmek istemeyen Aysel Gökçe, polis memurunun evde bulunan beylik tabancasını alarak polisin kafasına bir el ateş etti.

Polis memuru kanlar içinde odaya yığılırken, silah sesini duyan rezidans sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Polis memuru ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ağır yaralanan polis memuru, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başladı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, olayı gerçekleştiren genç kadın evde polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan genç kadın ise İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Genç kadın sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, hastanede tedavi altına alınan polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Genç kadının daha önceden bir evlilik yaşadığı ve eşinden ayrıldığı, bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edildi

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan ve soruşturma gereği jandarma ekiplerine teslim edilen genç kadın, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirdiği Aysel Gökçe, basın mensuplarının “Neden vurdun” sorusuna, “Hak etti” diyerek cevap verdi.