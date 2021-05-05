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    Antalya'da polise ahlaksız teklifte bulunan turist yeniden gözaltında

    Antalya'da polise ahlaksız teklifte bulunan turist yeniden gözaltında

    Kadın polisi göstererek, 'Beğendim, bana göndersene' deyince gözaltına alınan İngiliz turist, serbest bırakılmasının ardından dün gece de yine olay çıkardı. Turistten, 2 polis memuru şikayetçi oldu.
    • DHA
    • 05.05.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 11:25
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    Antalya’nın Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde önceki gün sabah saatlerinde uygulama sırasında polisler, Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs’u (34) maske takması konusunda uyardı.

    Solovjovs ise kendisine uyarıda bulunan polise, yanındaki kadın meslektaşını göstererek, “Beğendim, bana göndersene” dedi.

    Pasaport isteyen ekiplerle uzun süre tartışan Solovjovs, cep telefonunu çıkararak, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

    YANLIŞ TERCÜME EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

    Takviye ekiplerin gelmesiyle polis merkezine götürülen Solovjovs  hakkında, 'polise mukavemet', 'hakaret', 'cinsel taciz' ve 'maske takmamak' suçlamasıyla  işlem yapıldı.

    Geceyi gözaltında geçirip dün sabah adliyeye sevk edilen Solovjovs, sözlerinin yanlış tercüme edildiğini öne sürdü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

    Soruşturmaya göre Solovjovs hakkında dava açılıp, açılmamasına karar verileceği öğrenildi.

    Antalya'da polise ahlaksız teklifte bulunan turist yeniden gözaltında ViDEO

    CADDEDE MASKESİZ YAKALANDI

    Dün akşam saatlerinde ise polis ekipleri, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı girişinde spor yapan Solovjovs'u maske takması konusunda uyardı.

    Ancak Solovjovs maske takmadı, kimlik ve pasaport ibrazında da bulunmadı, bağırıp hakaretler etmeye başladı.

    Bunun üzerine polis ekipleri bölgeye takviye ekip istedi. Solovjovs, gelen ekiplere de zorluk çıkartınca kelepçelenip gözaltına alındı.

    Antalya da polise ahlaksız teklifte bulunan turist yeniden gözaltında #1

    POLİS, İNGİLİZCE 'NEDEN ZORLUK ÇIKARDIĞINI' SORDU

    Motosikletli yunus polisi, Dmitrijs Solovjovs kelepçelendikten sonra İngilizce, "Ben sana yardımcı olmak için buradayım. Neden zorluk çıkarıyorsun? Şimdi sana maske vereceğiz ve onu tak. Neden takmamak için direniyorsun?" dedi.

    Solovjovs ise spor yaptığını ve o yüzden takmadığını söyledi.

    Polisin, "Burada bağırıyorsun ve evlerinde olan kişileri rahatsız ediyorsun, şimdi seni karakola götürecekler." sözleri üzerine Solovjovs, "Okey" diye cevap verdi.

    Antalya da polise ahlaksız teklifte bulunan turist yeniden gözaltında #2

    İDARİ VE ADLİ İŞLEM YAPILACAK

    Polis ekipleri maske taktıkları Solovjovs'u, sağlık raporu alındıktan sonra Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürdü.

    Uygulama görevindeki biri kadın 2 polis memurunun şikayetçi olduğu turiste, idari ve adli işlem uygulanacağı öğrenildi.

    Antalya da polise ahlaksız teklifte bulunan turist yeniden gözaltında #3

    Antalya'da turistten kadın polise ahlaksız teklif VİDEO

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