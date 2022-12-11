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    Antalya’da polise saldıran moto kurye tutuklandı

    Trafik uygulamasında kendisinden belge isteyen 3 polis memuruna saldırarak kapı anahtarıyla yaralayan, araya giren 1 kişiyi de darbeden moto kurye tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 11.12.2022 - 12:57
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    Antalya’da polise saldıran moto kurye tutuklandı

    Antalya’nın Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde uygulama yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Güvenlik Timi, 9 Aralık Cuma günü saat 13.30 sıralarında 07 BCR 565 plakalı motosikletin sürücüsü Arif Şimşek'i durdurdu.

    Polisin kendisinden belge istemesi üzerine Arif Şimşek, elindeki kapı anahtarıyla ekiplere saldırdı.

    3 polis yüzünden yaralandı

    Saldırıda 3 polis yüzünden yaralanırken, 1'inin dudağı yarıldı.

    Kavgayı ayırmaya çalışan kişi de Arif Şimşek tarafından darbedildi.

    Arif Şimşek, çevredekiler ve takviye gelen polisler tarafından güçlükle etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

    Antalya'da moto kurye belge isteyen polislere saldırdı VİDEO

    Tutuklandı

    Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

    DHA’nın haberine göre gözaltına alınan Arif Şimşek de emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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