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    Antalya'da polise saldıran moto kuryeye meydan dayağı

    Antalya'da polise saldıran moto kuryeye meydan dayağı

    Kepez'de, trafik uygulamasında durdurulan moto kurye Arif Ş., kendisinden belge isteyen 3 polis memurunu ve 1 kişiyi darbederken çevredekilerin müdahale ettiği olayda saldırganı yine polis kurtardı.
    • 09.12.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 16:57
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    Antalya'nın Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde uygulama yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Güvenlik Timi (Şahinler), motosikletin sürücüsü Arif Ş.'yi durdurdu.

    Polisin kendisinden belge istemesi üzerine Arif Ş., elindeki kapı anahtarı ile ekiplere saldırdı.

    Olayda 3 polis yüzünden yaralanırken, 1'inin dudağı yarıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan kişi de Arif Ş. tarafından darbedildi.

    Antalya'da polise saldıran motokuryeye meydan dayağı VİDEO

    Saldırgana meydan dayağı

    Olayı gören trafikteki diğer vatandaşlar, polise saldıran şahsa tepki gösterdi.

    Bir anda ortalık karışırken saldırgan, kalabalıktan meydan dayağı yedi.

    Gözaltına alındı

    Takviyeye gelen polisler tarafından güçlükle kalabalığın elinden alınan saldırgan, gözaltına alındı.

    Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Arif Ş. de polis merkezine götürüldü.

    O anlar kamerada

    Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Antalya da polise saldıran moto kuryeye meydan dayağı #1

    Antalya da polise saldıran moto kuryeye meydan dayağı #2

    Antalya da polise saldıran moto kuryeye meydan dayağı #3

    Antalya da polise saldıran moto kuryeye meydan dayağı #4

    Antalya da polise saldıran moto kuryeye meydan dayağı #5

    Antalya da polise saldıran moto kuryeye meydan dayağı #6

    Antalya da polise saldıran moto kuryeye meydan dayağı #7

    Antalya da polise saldıran moto kuryeye meydan dayağı #8


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