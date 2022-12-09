- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da polise saldıran moto kuryeye meydan dayağı
Antalya'da polise saldıran moto kuryeye meydan dayağı
- 09.12.2022 - 16:53
- Güncelleme : 09.12.2022 - 16:57
Antalya'nın Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde uygulama yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Güvenlik Timi (Şahinler), motosikletin sürücüsü Arif Ş.'yi durdurdu.
Polisin kendisinden belge istemesi üzerine Arif Ş., elindeki kapı anahtarı ile ekiplere saldırdı.
Olayda 3 polis yüzünden yaralanırken, 1'inin dudağı yarıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan kişi de Arif Ş. tarafından darbedildi.
Antalya'da polise saldıran motokuryeye meydan dayağı VİDEO
Saldırgana meydan dayağı
Olayı gören trafikteki diğer vatandaşlar, polise saldıran şahsa tepki gösterdi.
Bir anda ortalık karışırken saldırgan, kalabalıktan meydan dayağı yedi.
Gözaltına alındı
Takviyeye gelen polisler tarafından güçlükle kalabalığın elinden alınan saldırgan, gözaltına alındı.
Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Arif Ş. de polis merkezine götürüldü.
O anlar kamerada
Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.