Haberler

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da polise saldıran moto kuryeye meydan dayağı

Antalya'da polise saldıran moto kuryeye meydan dayağı

Kepez'de, trafik uygulamasında durdurulan moto kurye Arif Ş., kendisinden belge isteyen 3 polis memurunu ve 1 kişiyi darbederken çevredekilerin müdahale ettiği olayda saldırganı yine polis kurtardı.