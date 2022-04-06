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    Antalya'da polise yakalanan sürücü: Kask almaya param yetmedi

    Polis ekiplerinin denetimine takılan kasksız motosiklet sürücüsü, "Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi" dedi.
    • İHA
    • 06.04.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 14:56
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    Antalya'da polise yakalanan sürücü: Kask almaya param yetmedi

    Antalya'da Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet kazalarında yaşanabilecek ölümlerin engellenmesi amacıyla kask denetimlerini artırdı.

    Ekipler tarafından Yapay Şelale Kavşağı'nda gerçekleştirilen denetimde, kaskı olmayan bir kadın motosiklet sürücüsü durduruldu.

    "KASK ALMAYA PARAM YETMEDİ"

    Polis ekiplerinin 'Neden kask takmadın?' sorusuna cevap veren sürüsü, motosikletini yeni aldığını ve bütün parasını motosiklete verdiğini, kask almak için parasının olmadığını söyledi.

    Ekiplere ceza yazmamalarını, bir defalığına affetmelerini isteyen sürücü, tüm ısrarlarına rağmen cezadan kurtulamayacağını anlayınca bu kez de sürücü belgesine işlenecek cezayı kafaya taktı.

    Antalya'da polise yakalanan sürücü: Kask almaya param yetmedi VİDEO

    "EHLİYETİME CEZA PUANI İŞLENECEĞİNE ÜZÜLÜYORUM"

    Sürücü "Ceza yazmanıza değil, ehliyetime ceza puanı işleneceğine üzülüyorum." dedi.

    Yediği cezaya rağmen neşesinden bir şey kaybetmediği gözlenen sürücü, "Şimdi cezayı gerçekten yazdınız mı? Buna inanamıyorum." diyerek motosikletine bindi ve gülerek uzaklaştı.

    Antalya da polise yakalanan sürücü: Kask almaya param yetmedi #1

    Antalya da polise yakalanan sürücü: Kask almaya param yetmedi #2

    Antalya da polise yakalanan sürücü: Kask almaya param yetmedi #3


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