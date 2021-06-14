Antalya'da polisi alarma geçiren yazılı taş

“Yaşım 12, adım Altun. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin” yazısının yer aldığı taş fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine araştırma yapan polis, çalışma başlattı.

Antalya’nın Kepez ilçesi Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan ve üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, harekete geçti.

“Yaşım 12, tecavüz edildim, adım Altun. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin” notu yazılı taşı bulan kişilerden alan polis, çalışma başlattı.

BÖLGEDE O İSİMDE KİMSE BULUNMADI

Polis, araştırmasında, bölgede ‘Altun’ adlı kimsenin olmadığını belirlerken, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise #AltununSesiOlalım hashtag'i ile konuya dikkat çekilmeye çalışıldı.