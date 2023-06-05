Antalya'da polisim diyerek 5 milyon TL dolandırdı Yabancı uyruklu kişilere “kimlik bilgilerinin terör örgütünce kullanıldığını, terör eylemlerine karıştığını” söyleyerek polis olduğunu ifade eden ve 5 milyon TL değerinde dolandıran şahıs tutuklandı.

İHA

Dolandırıcılık vakaları her geçen gün artıyor.

Bu kapsamda yaşanan olaylarda vatandaşın mağdur edilmemesi adına ekipler sık sık uyarılarda bulunuyor.

Ekiplerin uyarılarına rağmen mağdur olan vatandaşlar ise soluğu yine güvenlik güçlerinde alıyor.

Dolandırıcı çetelerin en büyük yalanı ise kendini kamu çalışanı olarak tanıtmak.

Dolandırıcıların hedefinde bu sefer Antalya'da bir vatandaş oldu.

"Terör örgütüne karıştınız"

M.A.B. isimli şahıs, yabancı uyruklu S.S ve B.S isimli müştekilere kimlik bilgilerinin "terör örgütünce kullanıldığını, terör eylemlerine karıştığını" söyleyerek baskı altına alarak yönlendirdi.

5 milyon TL dolandırıldı

Daha sonra ise şahısların evlerinde bulunan yaklaşık 5 milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını kendisini polis olarak tanıtıp elden teslim aldı.

Şüpheli tutuklandı

İhbarın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.A.B.’yi yakaladı.

Elde edilen 24 bin dolara el konuldu. M.A.B. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.